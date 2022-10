Polla, una fiaccolata per ricordare Ignazio e Vittorio morti in un incidente

A un mese dalla morte di Vittorio Isoldi e Ignazio Lamattina un lungo corteo in fiaccolata ha voluto ricordarli tra le vie di Polla. In testa i parenti e gli amici dei due giovani amici pollesi, di 23 e 27 anni, deceduti in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada che porta a Teggiano.

In centinaia hanno accompagnato lo striscione con le foto dei due amici. Il corteo è partito dalla chiesa di San Vincenzo ed è terminato in quella di Cristo Re dove è stata celebrata una Santa Messa in suffragio.