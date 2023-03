Una nuova scuola per Cetara. Il Ministero finanzia lavori per 3.2 milioni

Un plesso scolastico che rispetti le norme antisismiche e che sia dotato di tutte le infrastrufture necessarie a garantire l'efficientamento energetico.

Sarà realizzato a Cetara dove il comune ha ottenuto dal Ministero un finanziamento di circa 3,2 mioni nell'ambito della misura prevista per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

Nel decreto n. 17 del 10 marzo scorso tra gli interventi autorizzati rientra anche quello per l'istituto scolastico di Cetara, finanziato per una somma totale di 3 milioni e 270mila euro.

Con questi fondi si metterà in sicurezza il palazzo che ospita le scuole di Cetara seguendo le ultime e più moderne norme antisismiche e con tutti i criteri dell'efficientamento energetico per quanto riguarda l'illuminazione e il riscaldamento.

«Finalmente i nostri bambini potranno frequentare la scuola in tutta sicurezza, in aule moderne e all'avanguardia, con la speranza che il nostro paese si riavvii sulla strada di un rimpolpamento di nuove nascite, venute un po' a mancare negli ultimi anni - dice il sindaco Fortunato Della Monica - Questo finanziamento fortemente perseguito e voluto dalla mia amministrazione avvia Cetara sul percorso di un domani più roseo poiché la scuola è il luogo fondamentale per la crescita sana dei nostri piccoli, che saranno i nuovi attori del futuro del nostro paese».