Una petizione contro la galleria Maiori-Minori, si firma oggi e domani

Viaggia via internet ma anche per le strade la petizione promossa per dire no alla galleria che dovrebbe unire Minori a Maiori. E considerata l’enorme richiesta di partecipazione alla raccolta firme il comitato "NOT_No al tunnel tra Minori e Maiori", sarà oggi sul lungomare California di Minori per consentire a coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di farlo, di aggiungere il proprio nome all’atto di partecipazione civica che sarà spedito a tutti gli Enti che concorreranno all’approvazione della galleria.

L’iniziativa denominata “Firmiamoli – Quelli che firmaNO Tunnel” sarà riproposta a cura del “Comitato Tuteliamo la costiera amalfitana” domani, venerdì 17 maggio, sempre in concomitanza col mercato settimanale, lungo il corso Reginna a Maiori. dove sarà possibile trovare un banco dove unirsi idealmente alla protesta firmando la petizione popolare che si oppone al progetto di galleria tra Minori e Maiori.

Tutto questo a distanza di una settimana dalla manifestazione di protesta promossa sul lungomare di Minori ed alla quale hanno partecipato centinaia di persone.

«Ogni firma apposta sulla petizione popolare sarà utile, ogni vostro incitamento ci consentirà di non arretrare di un centimetro - dicono i promotori - non daremo tregua, continueremo ad opporci all’uso speculativo del nostro territorio, ad un tipo di politica cieca e serva, a quest’opera inutile e dannosa».