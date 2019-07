Martedì 16 Luglio 2019, 19:18

NOCERA INFERIORE. Una pistola di provenienza clandestina, due auto rubate e due centraline ritenute anch'esse di provenienza illecita. E' stato arrestato per riciclaggio e detenzione di arma clandestina un uomo di Pagani, 57enne, S.G. , a seguito di un'attività condotta dai carabinieri di Nocera Inferiore. L'uomo, assistito dall'avvocato Bonaventura Carrara, si è visto convalidare l'arresto, per poi essere sottoposto in regime di domiciliari, dal gip del tribunale al termine dell'interrogatorio di garanzia. L'indagato era stato trovato in possesso di un'arma clandestina, con tanto di munizioni. Nella sua disponibilità, a seguito di un controllo esteso anche ad altri locali nelle disponibilità dell'uomo, i militari del reparto territoriale avevano poi trovato due autovetture, ritenute di provenienza furtiva, e due centraline. Quest'ultime, utilizzate - secondo prassi - per alterare i veicoli e metterli in moto. Sul materiale rubato l'uomo non avrebbe fornito spiegazioni valide, durante l'interrogatorio, ottenendo comunque un beneficio sulla misura cautelare. La pistola e e il resto del materiale, auto comprese, sono state invece posti sotto sequestro dal tribunale. L'indagine dei carabinieri di Nocera Inferiore agli ordini del tenente colonnello Francesco Mortari non è però conclusa: gli inquirenti proseguono le attività per individuare gli eventuali beneficiari di quelle auto rubate.