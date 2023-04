Avvenente prostituta in abiti succinti multata con il cliente. L'episodio è accaduto ad Eboli lungo la statale 18 nei pressi dell'Outlet Cilento dove il traffico, per ben due giorni, è andato in tilt perché gli automobilisti si sono imbambolati ad ammirare la donna quasi nuda.

Ieri mattina però, dopo molte segnalazioni, la polizia municipale è entrata in azione e le pattuglie sono giunte sulla statale 18 ed è stata sorpresa la prostituta, 22enne straniera proveniente da Bari, in compagnia di un cliente. La donna e il cliente sono stati multati entrambi per 200 euro ciascuno.

APPROFONDIMENTI Nisida, teatro da salvare «Fu un dono di Eduardo»

L'uomo, un 74enne proveniente dal Cilento, si è adirato quando è stato invitato dai vigili urbani ad andare via ed ha affermato che si sarebbe allontanato solo dopo aver consumato il rapporto sessuale con la donna. La prostituta che indossava abiti succinti è stata subito identificata e sanzionata e nei suoi confronti è stato emesso anche il provvedimento che le vieta di frequentare la statale 18 ed Eboli.

Il cliente della donna dopo essere stato sanzionato ha dovuto allontanarsi dalla statale 18 e finalmente ha desistito dal suo intento di consumare il rapporto sessuale con la donna. Perdue giorni il traffico sulla statale 18 è andato in tilt: gli automobilisti procedevano a velocità molto bassa per ammirare la prostituta . Nel frattempo, la polizia municipale effettuerà ulteriori controlli per fronteggiare il fenomeno della prostituzione.