Acqua bianca nella zona del depuratore che filtra i reflui della zona industriale di Polla. Scattano il timore e la denuncia da parte dei cittadini del Vallo di Diano. Questa mattina, infatti, numerosi cittadini hanno segnalato una scia di acqua bianca fuoriuscire da una delle fognature della zona Pip "Gerardo Ritorto" e sono stati allertati i tecnici comunali e anche i carabinieri forestali. Il tubo arriva nel fiume di Sant'Antuono, un canale che nasce da una sorgente e la cui acqua viene usata per irrigare numerosi campi del territorio. Accertamenti in corso per comprendere cosa sia il refluo bianco e se possa essere inquinante. © RIPRODUZIONE RISERVATA