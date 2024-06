Salerno, targa commemorativa all'imprenditore dirigente sportivo Giovanni Ugatti al pattinodromo Tullio d'Aragona

È stata scoperta dal Governatore Vincenzo De Luca la targa che il Comune di Salerno ha voluto affiggere in ricordo di Giovanni Ugatti, dirigente sportivo ed imprenditore salernitano, all’ingresso del Pattinodromo Tullio d’Aragona sul Lungomare Tafuri. Subito dopo ha preso il via la partita di Pallacanestro “Vecchie glorie/ giovani speranze” che ha segnato simbolicamente l’avvio del Torneo di Basket Città di Salerno Trofeo Giovanni Ugatti ideato per mantenere vivi i valori in cui l’uomo di sport scomparso quattro anni fa ha sempre creduto e ha cercato di tramandare.

Giovanni Ugatti in qualità di Dirigente Sportivo si è tanto prodigato per rendere più accessibile la pratica sportiva nella città di Salerno, riuscendo a realizzare insieme alle istituzioni le quattro strutture coperte e lo stadio Arechi che ancora rappresentano il patrimonio sportivo salernitano.

Il suo modello di gestione dello sport fu preso ad esempio anche da presidenti di Comitati fuori dai confini regionali.