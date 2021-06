Una Valle di no, spuntano i cartelli dei cittadini contro le Fonderie Pisano

L'organizzazione è in piena attività, domenica 27, nel Sele Tanagro, i cittadini protesteranno contro la delocalizzazione delle Fonderie Pisano e l'insediamento della Buoneco a Buccino. I primi cartelli che verranno esposti, perché la protesta avrà questa modalità, sono già visibili. In una quindicina di Comuni i cittadini si esprimeranno esponendo questi cartelli ma anche striscioni. Un solo filo legherà tutti, il loro no. Mente della protesta è l'associazione territoriale Occhio alla lontra, sistenuta anche dai sindaci.