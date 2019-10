Venerdì 4 Ottobre 2019, 20:13

NOCERA INFERIORE. Un annuncio fasullo aveva tratto in inganno un ragazzo di Nocera Inferiore, che aveva sborsato 80 euro per l'acquisto di una Vespa Piaggio. Troppo conveniente l'affare, al punto da essere mascherato per bene, per ingannare il futuro compratore. L'oggetto però, non è mai arrivato a destinazione, dopo il saldo di quella cifra. A seguito della denuncia, la procura di Nocera Inferiore ha individuato in un ragazzo con residenza in Lombardia - l'autore dell'annuncio - che attraverso un noto portale in rete (estraneo alle indagini) era riuscito ad incassare la modica cifra di 80 euro dal ragazzo truffato. Attraverso artfici e raggiri, garantendo la serietà dell'affare e l'immediata disponibilità a far giungere il bene a destinazione, il ragazzo - ora mandato sotto processo dal tribunale di Nocera Inferiore - era riuscito a farsi accreditare su di una carta la cifra di 80 euro, legata all'acquisto di un modello di Vespa Piaggio, offerta ai naviganti della rete con tanto di fotografia. La denuncia della vittima sporta alla polizia postale aveva in seguito condotto all'identificazione del presunto truffatore, attraverso i dati forniti da lui stesso, utili per l'accreditamento della somma di denaro, avvenuta su una carta postepay. Ora lo attende il dibattimento, fissato dinanzi al giudice monocratico.