Martedì 25 Giugno 2019, 14:31

«Stiamo effettuando un sopralluogo in tutte le strutture. Devo dire che è motivo di grandissima soddisfazione vedere tante opere compiute in appena dieci mesi». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine del sopralluogo effettuato insieme al commissario dell'Universiade, Gianluca Basile e al presidente del Cusi, Lorenzo Lentini, nei locali della mensa universitaria del Campus di Fisciano che verranno utilizzati dagli atleti delle Universiadi. «Siamo veramente orgogliosi di questa prova di efficienza. Ci stiamo avvicinando a un risultato che non era scontato». Il governatore ha ricordato che la macchina organizzativa è «partita con due anni di ritardo, abbiamo dovuto fare una corsa e contare solo sulle risorse della Regione». Interventi che, «oltre a garantire il restyling degli impianti sportivi» saranno l'occasione, secondo De Luca, «per un grande rilancio della Campania, per far crescere valori di conoscenza e costruire un grande movimento sportivo-giovanile che riesca a strappare migliaia di giovani a una condizione di abbandono e isolamento».La mensa universitaria, come evidenziato dal presidente dell'Adisurc, Domenico Apicella «sarà aperta dalle 6 del mattino per un totale di venti ore giornaliere» per rispondere alle esigenze dei 1050 atleti che alloggeranno nel villaggio olimpico - che sarà inaugurato il primo luglio - realizzato all'interno delle residenze universitarie a Fisciano ( Salerno). Al termine della visita all'ateneo salernitano, il governatore De Luca si è spostato a Pagani ( Salerno) per visitare lo stadio 'Marcello Torrè che sarà utilizzato per il torneo di calcio.