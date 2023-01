Sono 43 le persone, tra studenti e genitori, a rischiare un processo. A chiedere il rinvio a giudizio è la Procura di Salerno, al termine di un’indagine condotta insieme all’Università di Fisciano, presso la quale diversi studenti sarebbero riusciti a modificare la propria carriera accademica, ottenendo esami, lauree e specializzazioni, mai sostenuti, oltre che benefici sulle rette da pagare. Tutto questo, grazie alla complicità di due dipendenti dell’Ateneo.

Questi ultimi, Carmine Leo, 66enne di Siano e Carmine Cioffi, 54enne irpino, stanno già affrontando il processo a Nocera Inferiore, in virtù dello stralcio delle posizioni fatto all’epoca. Buona parte delle accuse sono in concorso proprio con Leo, ritenuto esecutore materiale con accesso al sistema informatico e che in un primo momento aveva negato tutte le accuse, mentre al secondo viene contestato di aver indirizzato al collega gli studenti universitari che chiedevano un aiuto. Sono 34 le carriere universitarie falsate. Il primo dipendente, in cambio, avrebbe ottenuto soldi, ricariche telefoniche e qualche fumetto da collezione. Finirono entrambi ai domiciliari. La loro posizione è al vaglio del giudice monocratico di Nocera. Per gli attuali imputati, invece, le accuse variano dalla frode informatica all’induzione in debita a promettere denaro o altre utilità, accesso abusivo al sistema informatico, falso materiale commesso da pubblico ufficiale e falsificazione di strumenti di pagamento.





Oltre 70 i capi d’accusa ricostruiti dalla guardia di finanza dopo la denuncia dell’allora rettore Aurelio Tommasetti grazie al quale furono scoperte tramite il sistema Audit (revisione e controllo) delle irregolarità nelle immatricolazioni di due studenti di Medicina. I due, pur non essendosi classificati nella graduatoria dei test d’ingresso, risultavano iscritti grazie all’accesso che Leo avrebbe effettuato nel sistema informatico di segreteria dell’Ateneo. Tra le fonti di prove c’è l’esito di una consulenza tecnica effettuata dal perito della Procura, verbali elettronici, il contenuto delle intercettazioni telefoniche e degli interrogatori di garanzia, infine i verbali di persone informate sui fatti. Le indagini evidenziarono che Leo avrebbe usato più volte le sue credenziali per attestare falsamente esami e lauree mai sostenuti dagli studenti. In cambio, per un capo d’accusa, avrebbe ricevuto 1800 euro di bonifici e alcune ricariche telefoniche per lui e un parente. I 43 imputati attendono, ora, l’udienza preliminare dinanzi al Gip dove potranno chiedere riti alternativi.



Le storie e i casi raccontati dall’indagine sono differenti. C’è un 27enne di Siano che riuscì a iscriversi e immatricolarsi al corso di Lingue e Letterature Straniere per l’anno 2015/16, pur non avendo superato i test d’ingresso. Risultava, inoltre, anche in regola con il pagamento delle tasse pur non avendole mai versate. C’è un 57enne di Potenza, che ottenne la convalida di 21 esami per la facoltà di Giurisprudenza, compresa la discussione di laurea. Prove ed esami risultavano sostenuti tra il 1990 e il 2005, eppure i risultati furono inseriti manualmente solo nel 2015 e 2018. Segue poi il caso di un ragazzo che riuscì ad accedere ad un corso di specializzazione, nonostante fosse a numero chiuso, E di un altro che ottenne il superamento di un corso di specializzazione per il sostegno. Ancora, un episodio che riguarda mamma e figlia, che convinsero Leo a collocare la ragazza nella III fascia di reddito, inducendo il sistema a generare un calcolo di rette più basso rispetto a quello dovuto.

Per questo episodio l’accusa è di frode, non riuscita in quanto il sistema rivelò l’anomalia legata a bollettini Mav non versati. Ad un’altra ragazza, invece, fu bloccata la seduta di laurea, al punto da spingere la madre a tempestare di messaggi uno dei due dipendenti, chiedendo spiegazioni. Tra i difensori ci sono gli avvocati Franco Esposito, Rodolfo Viserta e Antonio De Donato. I titoli - esami, lauree e corsi - furono revocati dall’Università a tutti gli studenti, residenti tra la Valle dell’Irno e l’Agro nocerino.