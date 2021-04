Università di Fisciano, esami col trucco e il guardacoste riceve la borsa di studio

«Ma', io te l'ho sempre detto, non lo fare, non lo fare, tu pensi che io vado a scuola come te, ma non lo sai cos'è la vita militare, tu pensi che faccio il macellaio, il muratore, se vado in mezzo ai guai ho chiuso, non posso fare niente più. Ti dovevi mettere a fare queste stronzate, che io non ti ho mai chiesto». A sfogarsi al telefono con la madre è un ragazzo di 25 anni dell'Agro nocerino. Il genitore gli ha comunicato che la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati