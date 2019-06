CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 12:00

«Essere rettore è il dono più grande della mia vita. L'emozione è forte, con la consapevolezza di aver realizzato tante cose e di aver gettato le basi per un'ulteriore crescita del nostro ateneo». Dinamico, internazionale, partecipativo, ma anche visionario e determinato, con scelte in controtendenza rispetto all'immobilismo del sud: così il rettore Aurelio Tommasetti descrive il campus di Salerno al termine del sessennio alla guida del suo governo. Traccia un bilancio positivo, con utile in attivo, e un'azione politica che rompe gli schemi con scelte inaspettate. Merito e trasparenza, ricerca e internazionalizzazione, progressioni di carriera, relazioni e apertura al territorio, centralità dello studente, nuove infrastrutture e sport come fattore aggregante per la ridefinizione del senso di appartenenza: queste le linee guida di un'azione strategica tesa a rendere Salerno sempre più attrattiva, con una reputazione internazionale rafforzata dall'ingresso nei grandi ranking tra l'élite dell'accademica mondiale. «Un rettore tra la gente e per la gente», così di definisce. E al futuro rettore anche un consiglio: «Unire le forze, perché l'università ha bisogno di tutti, non di divisioni e frammentazioni».«Una sola cosa: la mancata realizzazione della metropolitana. Ci sono le dotazioni finanziarie. La Regione non è stata in grado di mettere in pista nei tempi giusti questo progetto sostenibile, realizzato dai nostri uffici interni, senza prevedere nuove linee o aperture, ma semplicemente una fermata intermedia e un sistema di sovrapasso, sostenibile anche dal punto di vista economico. Confidiamo che la politica si accorga di quanto si possa concretizzare in sinergia con la nostra università. Io sono ottimista».