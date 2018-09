Lunedì 17 Settembre 2018, 06:11

Un uomo è stato accoltellato a Battipaglia. L'episodio è accaduto in via Mazzini e l'uomo è stato colpito con un coltello al culmine di una lite. L'uomo accoltellato è rimasto ferito ed è stato trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza dove è stato medicato. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino, che sono a lavoro per riscostruire l'episodio e individuare l'accoltellatore.