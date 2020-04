Uomo gambizzato a Pagani poco dopo le 16 di oggi.



Nei pressi di un'officina meccanica in via Sant'Erasmo nel quartiere di Barbazzano, zona sempre trafficafa dove ha sede uno dei cash & carry più grandi del Meridione, un uomo sarebbe stato raggiunto alle gambe da 3 colpi di arma da fuoco.



La vittima, un commerciante nel settore delle pavimentazioni con l'attività commerciale da sempre situata in via Cesarano, ora sarebbe in prognosi riservata presso l'ospedale nocerino "Umberto I".



Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini della vicina tenenza dei carabinieri, guidati dal tenente Simone Cannetelli, i quali avrebbero già condotto in caserma un sospettato.



Al momento nessuna pista sembra prevelare su un'altra. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare maggiori informazioni sull'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA