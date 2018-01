Mercoledì 17 Gennaio 2018, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una persona investita da un treno, la terza in poche settimane, in provincia di Salerno. Un 65enne, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato investito da un convoglio fra le stazioni di Pontecagnano e Montecorvino Rovella, sulla linea Salerno - Battipaglia.L'uomo, che attualmente è ricoverato presso l'ospedale di Salerno sarebbe stata colpita da un convoglio. Non è chiaro però se si tratti di un tentativo di suicidio o di un incidente. Mentre Trenitalia sta provvedendo alla riprogrammazione del servizio ferroviario, le autorità giudiziarie stanno cercando di ricostruire l’accaduto.Si tratta del terzo incidente ferroviario nel giro di pochi giorni. Lo scorso 2 gennaio, proprio fra le stazioni di Battipaglia e Montecorvino Rovella un uomo fu travolto e ucciso da un treno. Soltanto una settimana più tardi, il 9 gennaio, un altro treno travolse una seconda persona nei pressi di Albanella. Con quello di questa mattina, siamo a quota tre incidenti dall’inizio dell’anno.