Un 35 enne di Sapri è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in località Timpone. A rinvenire il corpo è stata la madre che ha immediatamente ha allertato i soccorsi. La tragedia si è consumata nella serata di ieri. La vittima è Vito Trotta, noto alle forze dell’ordine per reati legati prevalentemente allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio nel dicembre scorso era finito in carcere perché i carabinieri trovarono all’interno dei condotti di areazione della cucina 170 grammi di hashish suddivisa in ovuli di 9 grammi ciascuno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Dell’accaduto è stata informata la Procura che dovrà stabilire, sulla base degli elementi a disposizione, le cause del decesso. La salma è stata trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale di Sapri.

