Uomo trovato in fin vita in strada: il giallo di Sala Consilina

È stata delimitata dagli inquirenti, l'area, a Sala Consilina, dove è stato trovato, mercoledì sera, un uomo in gravi condizioni per ferite alla testa.

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini stanno indagando per cercare di capire cosa possa essere accaduto. L'uomo, un infermiere di circa 40 anni, è stato trovato, dopo l'allarme lanciato dalla moglie, in gravi condizioni e trasferito all'ospedale di Salerno dove è stato ricoverato in prognosi riservata. All'inizio si è pensato alle ferite dovute a una caduta, forse causata da un malore, tuttavia si sta indagando anche per una possibile aggressione subita dall'uomo. Saranno prelevate anche le immagini di alcune telecamere posizionate nella zona.