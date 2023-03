Uomo picchiato dalla baby gang: bruciata anche l'automobile

Un uomo, 55enne battipagliese, domenica sera è stato aggredito da un gruppo di minorenni in via Adriatico a Battipaglia dopo che li aveva rimproverati mentre bivaccavano per strada ed urlavano.

Il malcapitato è rimasto ferito ed è stato medicato in ospedale.

La scorsa notte è stata incendiata l'automobile dell'uomo aggredito, una Opel, e le fiamme hanno danneggiato un altro veicolo e un esercizio commerciale.

I due episodi sono collegati tra loro e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, hanno avviato le indagini per individuare i componenti della baby gang.