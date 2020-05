Uomo si sdraia sui binari della linea ferrata tra Eboli e Battipaglia per suicidarsi e viene salvato in extremis dai carabinieri mentre sta per giungere il treno. L'uomo, 55enne ebolitano, prima di incamminarsi sui binari ha telefonato ai carabinieri comunicando il gesto estremo. I carabinieri della compagnia di Eboli si sono precipitati immediamente alla stazione ferroviaria ed hanno visto l'uomo che era lontano ma già steso sui binari, lo hanno raggiunto preso di peso e lo hanno allontanato dalla linea ferrata proprio mentre stava per sopraggiungere un conoglio verso le 19 di questa sera. © RIPRODUZIONE RISERVATA