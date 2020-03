Un uomo è stato ucciso da un treno in corsa sulla linea ferroviaria Battipaglia-Sapri. L'episodio è accadiuto nel pomeriggio e la linea ferroviaria è stata subito bloccata dopo l'incidente. Sul posto i carabinieri e gli agenti della Polfer che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. I treni potrrebbero accumulare sino a 120 minuti di ritardo e Rfi ha attivato servizi sostitutivi per i viaggiatori con gli autobus.

