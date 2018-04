Domenica 1 Aprile 2018, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 18:20

«Ho portato le uova di Pasqua sulla tomba di mia figlia per tre giorni e le hanno sempre rubate. E' una vergogna». E' la denuncia della mamma di Maria Dorotea di Sia, una ragazza di Policastro e molto nota nel Vallo di Diano dove trascorse l'infanzia, deceduta in un tragico incidente stradale in Puglia. Il furto è avvenuto nel cimitero di Policastro.La ragazza morì in un incidente a Bisceglie. In primo grado è stato condannato il conducente dell'auto sulla quale viaggiava, D'Oddato, a una pena di tre anni. Da diverso tempo i familiari attendono che venga fissata la data del processo di appello dopo il ricorso della Procura perché la pena viene considerata troppo bassa rispetto al reato (guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti e ubriaco). «Chi ha fatto questo gesto, e lo ha fatto per due volte, deve solo vergognarsi», ha ribadito la mamma.