Uova pasquali e generi alimentari donati dai carabinieri ai bimbi e agli ospiti di tre case-famiglia di Eboli. I militari del Comando della compagnia dei carabinieri di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale, hanno acquistato dolci ed alimenti e questa mattina si sono recati nei centri di acoglienza dove vivono bambini e mamme in difficoltà molto spesso vittime di maltrattamenti e violenze. "Un piccolo gesto - ha affermato il capitano Luca Geminale - affinchè anche questi bimbi possano sorridere in un periodo difficile per tutti in occasione delle festività pasquali e possano avere la gioia di scartare un uovo". © RIPRODUZIONE RISERVATA