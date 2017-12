Urla contro il sindaco di Eboli e i politici, ex guardia carceraria fermata dai vigili urbani

Sabato 30 Dicembre 2017, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 12:24

EBOLI - Urla contro i politici, li offende e li minaccia. La prima vittima delle accuse ingiuriose è stato l'assessore Lenza, pochi giorni dopo è stato aggredito il sindaco Cariello.Venerdì sera, G.C., ex guardia carceraria, è stato fermato dai vigili urbani. I caschi bianchi hanno allertato il 118 e il dipartimento di salute mentale prima di sottoporre il paziente a trattamento sanitario obbligatorio.L'uomo è stato ricoverato in serata nel reparto di psichiatria presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.A firmare il provvedimento è stato il primo cittadino, tra le ultime vittime del 50enne minaccioso. «L'aggressione al sindaco è stata verbale ma ha provocato un forte turbamento in Cariello», spiegano i collaboratori del primo cittadino.Le intemperanze dell'ex secondino erano iniziate giorni fa. A finire nel mirino, alcuni locali pubblici. Gli avventori di alcuni bar sono stati minacciati con apprezzamenti verbali pesanti.Dai bar, poi, le attenzioni del 50enne sono passate ai politici. Il paziente ha iniziato a urlare contro gli amministratori locali. Frasi ingiuriose, spesso senza senso, accuse dal contenuto demagogico e populista.Il ricovero in psichiatria della guardia giurata non rappresenta una novità. Negli ultimi anni il paziente è stato fermato in diverse occasioni sia dai carabinieri che dai vigili urbani. Dopo il trattamento sanitario obbligatorio, ieri è scattato il ricovero in psichiatria su consiglio dei medici dell'Asl.In passato, G.C., si è reso protagonista di aggressione fisiche anche ai danni di esponenti delle forze dell'ordine.L'uomo, nei mesi scorsi, è stato fermato in città alla guida di un'auto senza assicurazione e senza targa.Ritornato libero, il 50enne per diverse settimane ha mantenuto un discreto equilibrio mentale. Poi è arrivato il crescendo di aggressioni verbali e minacce urlate ai danni di gente comune e di politici di maggioranza.Ieri è scattato l'ennesimo trattamento sanitario obbligatorio e il ricovero in ospedale