Ospedale di Polla senza medici, possibile stop ai ricoveri urgenti in urologia

Continuano i problemi per l’ospedale Luigi Curto di Polla. Dopo Chirurgia anche Urologia dice stop ai ricoveri urgenti. L’ipotesi della uova tegola emerge da una lettera inviata al direttore sanitario pro tempore, Angela Morra, e ai dirigenti medici del pronto soccorso pollese. Nella lettera il responsabile del reparto di Urologia del Curto, Vincenzo Iuliano, ha chiesto il blocco dei ricoveri urgenti.

«È nota - fa notare - la carenza di organico, infatti il reparto può contare su un solo dirigente medico e tale personale deve godere delle ferie estive. Pertanto si rende indispensabile bloccare i ricoveri che giungono al pronto soccorso per impossibilità di costituire una equipe operativa».

Medesima situazione si è già registrata qualche settimana fa anche per il reparto di Chiururgia. Per quanto concerne il reparto di Urologia e il ritorno di alcuni medici in pensione l’iter da parte dell’Asl prosegue a rilento. Infatti Domenico Rubino, ex primario del reparto pollese e attuale sindaco di Sassano, si è reso disponibile a ritornare per coprire alcune ore, ma si attende l’ok dei vertici dell’Asl.