Mercoledì 27 Dicembre 2017, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 18:11

Incidente nella mattinata odierna lungo la Via del Mare, all'altezza del campo sportivo “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate. Un'automobile ha urtato, durante una manovra di sorpasso, la vettura che la precedeva, facendola andare a sbattere contro il guardrail. Fortunaramente, non c'è stato alcun ferito. La persona alla guida dell'auto che ha causato l'incidente non si è fermata per verificare quanto accaduto. Probabilmente, non si è neanche accorto di aver urtato la vettura che la precedeva, una Critroen Saxo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, diretti dal comandante Massimiliano Gabriele Falcone, per i rilievi del caso e per cercare di individuare l'altra auto coinvolta nel sinistro. E' stato possibile rintracciarla dopo poche ore grazie all'impianto di videosorveglianza comunale, che già in passato è stato utile per risolvere casi simili e non solo. A urtare la Citroen Saxo è stata, infatti, una Peugeot 207. L'uomo alla guida è stato, invece, deferito per fuga in caso di sinistro stradale.