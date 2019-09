Lunedì 23 Settembre 2019, 08:21

NOCERA INFERIORE. Dovrà rispondere di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito, oltre che di ricettazione, un giovane 22enne di Nocera Inferiore, A.I. , residente a Scafati, mandato sotto processo dal gup del tribunale di Nocera Inferiore, a seguito di un'indagine condotta nei suoi riguardi. I fatti risalgono al 2 marzo del 2018. Il ragazzo avrebbe utilizzato circa 800 euro proveniente da una carta di credito che non gli apparteneva, per giocare su un portale web di scommesse. La carta di credito che gli fu consegnata da un soggetto sconosciuto e sfuggito alle indagini, apparteneva ad una ragazza della provincia di Lecce. Una volta avuta la disponibilità, pur non essendo titolare, ricaricò una somma di circa 800 euro presso un sito noto di scommesse. L'attività di polizia giudiziaria scattò dopo la denuncia della ragazza e titolare della carta, che si vide sottrarre soldi a sua insaputa. Le indagini fecero il resto, con l'identificazione del giovane, che ora dovrà difendersi in un processo, dinanzi al giudice monocratico, spiegando magari anche da chi aveva ricevuto quella Visa. Il dibattimento per lui si aprirà il prossimo 25 febbraio 2020.