Usa il figlioletto come arma di ricatto per avere soldi dalla famiglia della sua ex compagna. Eppure non aveva mai voluto incontrare quel bimbo, neanche quando, per stalkizzare la sua giovane madre, si faceva vedere davanti all’asilo, all’uscita delle classi. Non essendo riuscito ad ottenere nulla, si rivolge ai giudici ottenendo, in primo grado, soddisfazione alla sue richieste: affido condiviso e la possibilità di incontri liberi. Ma quella stessa sentenza, diventa ben presto oggetto di ulteriori ricatti, tant’è che la sua ex compagna - sostenuta dalla famiglia - ha fatto ricorso in Appello ottenendo uno stravolgimento della decisione.