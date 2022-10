Sono stati assolti i sette imputati che erano stati accusati di essersi impossessati di un garage in disuso a Pontecagnano Faiano. Un garage che sarebbe servito, secondo le accuse, a nascondere armi e droga da esponenti di un sodalizio criminale. La sentenza di assoluzione, a carico di Marika Cancellu, Luca Cataldo, Giuseppe Di Mauro, Francesca Saveria Orilia, Giuseppe Munno, Adelchi Quaranta e Maurizio Pepe junior (difesi dagli avvocati Massimo Torre, Teresa Sorrentino, Michele Sarno e Mariagrazia Rosamilia) e che rispondevano solo di aver utilizzato il locale abusivamente, è stata emessa dal giudice monocratico Mariella Montefusco del Tribunale di Salerno. Il giudice, motivando la decisione, ha affermato che l'installazione di telecamere sulla zona avvenuta solo il 17 ottobre 2017, a distanza di diverse settimane dall'effettivo utilizzo del box (fine ottobre di quell'anno), ha reso impossibile l'individuazione dei soggetti responsabili del materiale danneggiamento del locale con la sostituzione dei lucchetti della saracinesca del box. Inoltre un teste di pg, a specifica domanda del pm (che aveva chiesto una condanna a 9 mesi per gli imputati), ha affermato come non venne evidenziato nessun segno di effrazione, ma solo un cambio di serrature.