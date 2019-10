Martedì 1 Ottobre 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 07:07

Chiesta una condanna a quattro anni e sei mesi per usura. La requisitoria è stata pronunciata dal pm Valleverdina Cassaniello nei confronti di Alfredo Mare che, secondo le accuse, si sarebbe fatto dare da un panettiere battipagliese interessi del 15% mensili su un prestito complessivo di 12mila euro. Parte civile nel processo il commerciante vittima di usura (difeso dall'avvocato Antonio Picarella, che al processo rapprsenta anche l'associazione Sos Impresa). Secondo le accuse, a fronte della richiesta di un primo prestito di 5mila euro, l'imputato (difeso dall'avvocato Orazio Tedesco) avrebbe consegnato 500 euro in meno (somma che era l'anticipo della prima rata mensile di interessi) e si faceva consegnare dal panettiere a garanzia un assegno di 5mila euro. Alla scandenza mensile, il commerciante dava al Mare 500 euro in contanti chiedendo altri 5mila euro. Prestito concesso con le stesse modalità del primo. Dopo circa sessanta giorni, il panettiere che intanto versava mille euro mensili a titolo di interessi usurai su i due prestiti ricevuti con il rinnovo degli assegni dati a garanzia, chiedeva un ulteriore prestito di 2mila euro per il quale il Mare versava in contanti solo 1700 euro trattenendo il resto come interesse.