Sarà processato con l'accusa di aver prestato soldi a tassi usurai un 52enne di Cava de' Tirreni, mandato a giudizio con decreto dalla procura di Nocera Inferiore, dopo un'indagine nata dalla denuncia della vittima. Secondo le accuse, l'imputato avrebbe prestato una prima somma in denaro di ventimila euro ad un imprenditore, per poi farla lievitare sempre di più. Gli interessi sarebbero arrivati prima al dieci per cento mensili, fino ad aumentare vertiginosamente. I fatti risalgono al 2014.

La vittima, già in difficoltà economiche e in uno stato di bisogno, si vide aumentare la cifra fino a 130mila euro. Sempre stando all'indagine, l'imputato avrebbe a quel punto indotto il suo debitore a farsi sottoscrivere un preliminare di vendita di un immobile, un'abitazione a Cava de' Tirreni, con tanto di scrittura privata in un atto di compravendita, risalente al 2 gennaio 2012. Tra gli atti dell'inchiesta, ci sono una serie di bonifici che testimonierebbero i pagamenti validi per il trasferimento. Oltre al tasso individuato su base mensile che cresceva a dismisura, superando i limiti imposti dalla legge. Una circostanza che spinse la vittima a vendere una casa per tornare in pari, superando il debito. Ma l'uomo sarebbe tornato a pagare ulteriori somme di denaro, fino alla denuncia, che spinse la procura a ricostruire i movimenti bancari, analizzare documenti e verificare come la vittima prendesse del denaro, per poi restituirlo, in altra forma, all'imputato. Un modo per mascherare quei passaggi di denaro, rendendo tutto "lecito". Ora il processo, che chiarirà le responsabilità del 52enne.

