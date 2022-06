Va all'Anagrafe per un documento e picchia l'addetto allo sportello

Era già accaduto in precedenza negli stessi uffici, sempre per futili motivi. Ma casi analoghi si sono registrati anche al settore tributi e a quello delle politiche sociali e il fenomeno, purtroppo, non accenna ad arrestarsi. Da una parte c’è la maleducazione delle persone, dall’altra l’esasperazione generale per un ente che gestisce i servizi al pubblico con sempre maggiore difficoltà a causa della carenza di personale e di un necessario aggiornamento delle competenze, soprattutto quelle digitali. É di ieri mattina la notizia dell’ennesima aggressione, questa volta negli spazi dell’ufficio anagrafe di via Picarielli, ai danni di due dipendenti comunali.

LA RICOSTRUZIONE

Un uomo, italiano, si era recato a servizi demografici per fare una carta d’identità. Alla richiesta della dipendente comunale di avere i due testimoni necessari, l’uomo è andato in escandescenza aggredendo verbalmente la donna. In su aiuto è intervenuto un collega che oltre agli improperi ha preso anche schiaffi e pugni. L’uomo è stato portato in ospedale, nessuna grave lesione per lui ma è malandato e molto spaventato. L’aggressore è stato identificato e denunciato. A denunciare il fatto è la Cisl Fp: «Invitiamo si legge nella nota del sindacato - l’amministrazione ad attivare tutte le procedure atte a tutelare il personale. Siamo stanchi di vedere mortificato, fisicamente e non solo, il personale dipendente al cospetto di chi vuole far valere le ragioni della prevaricazione e della violenza. Servizi Demografici attuino soluzioni efficaci per la salvaguardia e tutela dei dipendenti». Inevitabile il riferimento alla mancanza di personale e alle condizioni di lavoro dei comunali, gravati da carichi che vengono sistematicamente ridistribuiti a fronte di assunzioni ancora insufficienti.

I NUMERI

Basta pensare che dieci anni fa il Comune aveva circa 1600 dipendenti, oggi sono appena 870. Dal 2021 ne sono stati assunti circa 150 ma occorre prevedere per loro la trasformazione da parti time a full time nel più breve tempo possibile. Attualmente 39 dipendenti sono al 50%, 81 all’83%. Ce ne sono, poi, una cinquantina assunti nel 2022, sempre part time.

IL PIANO

Da rassicurazioni avute dall’amministrazione - fa sapere Antonio Capezzuto della Cgil Fp - «entro il primo settembre gli assunti del 2021 diventeranno full time. Questo servirà a riassorbire una parte dei carichi di lavoro, a volte davvero difficilmente gestibili, che gravano sui dipendenti e che creano pericolose reazioni a catena che vanno dalle inefficienze alle vili e assurde aggressioni ai loro danni». Si tratta, però, solo di un palliativo perché intanto i pensionamenti non si fermano di certo e il lavoro aumenta. Ecco perché nelle prossime settimane le organizzazioni sindacali discuteranno il piano triennale del fabbisogno di personale nella speranza di poter riequilibrare una situazione in forte squilibrio. «Chiaramente - conclude Capezzuto - la sicurezza dei lavoratori resta un tema importante ma occorre indagare e risolvere la cause dei disagi per ridurre al minimo possibile intemperanze e violenze che comunque non possono essere tollerate».