SAN VALENTINO TORIO. Una nuova rapina è stata consumata a danno di un commerciante impegnato presso il mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani. Ad agire due persone, lunedì mattina, nei pressi di una banca di San Valentino Torio. La vittima è stata attesa poco prima che entrasse in banca, per depositare del denaro. Una volta uscito dall'auto, è stato avvicinato da uno dei due malviventi, che lo ha minacciato di consegnare i soldi che aveva con se. Poi è sopraggiunta una seconda persona, che impugnava una pistola. La vittima, un imprenditore, è stato strattonato e poi rapinato di una busta con dentro circa 13mila euro in assegni bancari. Il frutto della sua attività al mercato ortofrutticolo. Soldi che erano destinati ad un deposito presso l'istituto bancario. La coppia di rapinatori è poi fuggita rapidamente, mentre l'uomo ha allertato i carabinieri della stazione locale, così come avevano fatto anche alcuni passanti, vedendo l'uomo impaurito e in difficoltà. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che indagano sull'accaduto. I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima, ricostruendo dinamica e una prima descrizione dei due malviventi, che avrebbero agito a volto coperto. Circa un anno fa, alla fine di ottobre, un altro concessionario della struttura ortofrutticola era stato rapinato per strada. Mesi dopo, i carabinieri riuscirono ad arrestare gli autori del colpo, che di recente sono stati anche condannati. Ora un nuovo episodio, sempre commesso a danno di chi lavora nella struttura al confine tra Nocera Inferiore e Pagani. © RIPRODUZIONE RISERVATA