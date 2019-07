Lunedì 22 Luglio 2019, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2019 15:32

Va dal dentista per un rapido controllo e per chiedere informazioni, ma quando gli si chiede di pagare, lui si rifiuta. Ora è finito sotto processo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni un 36enne napoletano, finito sotto processo per volere del gip di Nocera Inferiore, dopo essersi opposto ad un decreto penale di condanna. Cioè, ad una sanzione da pagare allo Stato vista la tenuità del reato. L'uomo, residente nella provincia di Napoli, ha deciso di difendersi in un processo. I fatti risalgono ai primi mesi del 2017, in uno studio dentistico di Nocera Inferiore. Secondo il capo d'accusa, l'uomo attraverso minacce avrebbe preteso la restituzione di una prestazione odontoiatrica, in quanto - a suo dire - aveva solo chiesto delle informazioni. Pur potendo ricorrere ad un giudice, l'uomo avrebbe deciso di fare di testa sua, minacciando il professionista della restituzione della somma liquidata. Alla richiesta di informazioni sarebbe poi seguita una visita odontoiatrica, fino alla richiesta del saldo. Sarà ora il processo a chiarire i contorni dell'episodio, costato caro all'uomo, che ha scelto di difendersi in dibattimento invece di pagare una sanzione pecuniaria.