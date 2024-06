Vacanze in Costiera per David Pizarro

Vacanze in Costiera Amalfitana per David Pizarro l'ex centrocampista di Udinese, Inter, Roma e Fiorentina che con il suo Cile vinse nel 2015 la Coppa America. Zaino in spalla, maglietta e pantaloncini l'ex bandiera giallorossa, è comparso all'imbrunire nel centro storico di Amalfi.

Una volta in piazza Duomo, Pizarro ha fatto tappa presso la pasticceria Pansa dove riconosciuto dal personale di sala non si è sottratto all'immancabile foto ricordo.

Centrocampista di grande qualità Pizzarro dopo la breve parentesi in Inghilterra al Manchester City fece ritorno in Italia vestendo la maglia della Fiorentina per poi ritornare in Cile dove concluse la carriera. Ritornato in Italia nel 2021 ha acquisito la qualifica di allenatore a Coverciano.