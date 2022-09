Vacanze in Costiera per Klay Thompson, la star Nba tra Amalfi e Positano

Vacanze in Costiera Amalfitana per la star Nba, Klay Thompson. La stelle dei Golden State Warriors si sta godendo un meritato relax sul mare della Divina e più precisamente tra Amalfi e Positano. E proprio sul suo profilo Instagram sono comparse alcune immagini della vacanza al lardo della Costiera.

In particolare di fronte alla località Laurito, alle porte di Positano dove Il grande campione americano si è lasciato immortalare con alle spalle la spiaggetta e il celebre ristorantino “Da Adolfo”.

In Italia da fine agosto, Klay Thompson, di passaggio a Roma prima di sbarcare in Costiera, aveva chiesto qualche giorno fa un campo su cui allenarsi in solitaria al tiro. E la disponibilità del terreno di gioco gli è stata offerta dalla Stella Azzurra che ha aperto al campione Nba il palazzetto sulla Flaminia.