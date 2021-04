«Ho 79 anni e diverse patologie nessuno mi vaccina contro il Covid»

Matilde compirà 79 anni il prossimo settembre, è affetta da varie patologie e nonostante questo non ha ancora ricevuto neanche la prima dose di vaccino. Non è stata fortunata, come lei stessa racconta provando a mascherare la paura con l’ironia, come suo marito che di anni ne ha 80, è stato inserito tra le categorie fragili e le dosi di vaccino anti-Covid le ha ricevute tutte e due. Matilde e suo marito sono soli, non hanno figli, ovviamente non hanno effettuato le procedure di richiesta di vaccino da soli e non sanno più a chi rivolgersi per capire quali siano le ragioni per le quali lei non sia stata ancora convocata.

«Sono stanca e spaventata - racconta Matilde al telefono, affidando a chi scrive uno sfogo davvero difficile da digerire - io e mio marito siamo soli, non abbiamo figli o persone vicine. Anche per la prenotazione del vaccino ci siamo affidati a una persona vicina di buon cuore che ci ha aiutati altrimenti non ci saremmo mai potuti prenotare. Io non voglio passare davanti a nessuno però neanche posso aspettare ancora di essere convocata. Ci sono mie amiche che di anni ne hanno almeno una decina in meno di me, stanno bene in salute e hanno fatto la prima dose. Io non capisco ma non voglio ammalarmi e morire. Vorrei ciò che mi spetta». La signora Matilde non è stata inserita all’interno delle categorie fragili perché la sua registrazione alla piattaforma della Regione Campania è stata effettuata quando furono aperte le prenotazioni per la categoria degli over 70, pochi giorni prima del via libera per la prenotazione delle categorie fragili. Quando si è censiti in un elenco, sostiene più di un medico di base, non si può più modificare il profilo. Bisogna essere convocati e richiedere ai centri vaccinali di essere rimessi in prenotazione. Insomma, un ginepraio per chi ha superato i 60 anni e non ha un nipote smanettone e un minimo informato su procedure e pratiche burocratiche.

Matilde ha quasi 79 anni ma la sua salute è fragile a tutti gli effetti: è diabetica, ha un’insufficienza renale, l’aorta occlusa per il 50%, è ipertesa e appena tre mesi fa è stata ricoverata per un’emorragia gastrica che ha reso necessaria una trasfusione. «Tutto ciò che sto dicendo è assolutamente documentato dai veri referti ma se solo sapessi a chi rivolgermi - denuncia - il mio medico di base sostiene di non potermi prenotare perché non sono fragile ma sfido chiunque a sostenere questa tesi. Mi trovo in un imbuto, una situazione di pericolosità estrema e non so a chi rivolgermi.

Contemporaneamente so per certo che vengono vaccinate persone che, sulla carta, hanno meno diritto di me in base alle linee guida che sono state emanate a livello nazionale e regionale. Mi sono perfino messa in fila quando hanno vaccinato mio marito - conclude - sostenendo che avrei aspettato la rimanenza di un’eventuale dose non somministrata ma mi hanno detto che avevano già le liste dei sostituti compilate. Ma questa cosa è legale? Chi l’ha decisa?».