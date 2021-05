Vaccini alle mamme 50-59 anni, open day al centro di Oliveto Citra

Un giorno dedicato alle mamme e alle donne, perché pensino anche a sé stesse. Oggi, fino alle 19,30, i centri vaccinali di Oliveto Citra, collocato presso la palestra "Coglianese" ed il centro allestito presso il distretto sanitario, tutte le donne 50-59 anni iscritte in piattaforma potranno vaccinarsi con Pfizer o Moderna.

L'Asl, il distretto, gli operatori volontari hanno voluto questa speciale giornata, per dare un segno tangibile di attenzione alle donne e alle madri. Chi ancora non è iscritto in piattaforma può farlo per accedere alla vaccinazione. Il modo per festeggiare al meglio se stesse, sia se si è madri sia se non lo si è.