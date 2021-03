A 105 anni in posa dopo il vaccino: l'esempio di nonna Angela per i giovani

In posa dopo il vaccino per dare un segnale a tutti, soprattutto i più giovani, che si mostrano diffidenti. Lei è nonna Angela Della Pepa, pochi giorni fa ha spento le 105 candeline ed oggi non ha esitato a sottoporsi all'inoculazione della prima dose del siero.

Il vaccino le è stato somministrato presso la Casa del Divino Amore dove risiede, a Torchiara.

Originaria di San Martino Cilento, Angela ha avuto quattro figli e nella sua vita si è dedicata sempre alla campagna. Ha compiuto 105 anni lo scorso 5 marzo. Purtroppo l'emergenza covid non ha permesso di festeggiare come si sarebbe voluto.

