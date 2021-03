Vaccino Covid, vigile urbano muore dopo la prima dose Pfizer in Cilento

È morto poche ore dopo essersi sottoposto alla somministrazione del vaccino. Aperta un'inchiesta sul decesso di Michele Quintiero, 62 anni, vigile urbano di Vibonati. L'agente, già affetto da alcune patologie, aveva ricevuto nel pomeriggio di ieri una dose del vaccino Pfizer, dunque non quello di AstraZeneca ritirato ieri in tutta Italia. Gli accertamenti medici dovranno appurare se il vigile sia stato stroncato da un infarto oppure se la somministrazione del siero - avvenuta all'ospedale di Sapri - gli abbia causato una trombosi fatale. All'ospedale di Sapri, dove viene somministrato esclusivamente il vaccino Pfizer, sono state sottoposte ieri a vaccinazione altre 80 persone, e tutte sono in buone condizioni di salute. I carabinieri di Sapri hanno recuperato tutti i loro nominativi. La salma di Michele Quintiero è stata sequestrata.

Grande il cordoglio nella comunità di Vibonati ed in tutto il golfo di Policastro, dove il vigile era conosciuto e stimato. «Una persona perbene e generosa», dice tra le lacrime chi lo conosceva. Solo le indagini e gli acccertamenti sanitari potranno appurare se il decesso di Michele Quintiero sia da mettere in relazione con la somministrazione del vaccino Pfizer. Resta il dolore per la sua scomparsa, e l'angoscia collettiva per una vicenda che getta un'ulteriore ombra sulla campagna vaccinale salutata da tutti come l'unica arma valida per sconfiggere il Covid. Lo aveva detto anche l'Asl Salerno, ieri, dopo l'alt al vaccino AstraZeneca. Vietato fermarsi, l'imperativo è continuare regolarmente la campagna vaccinale, seppur con qualche rallentamento. Sono in arrivo, questa mattina, altre ottomila fiale. In fisiologica flessione, dopo ogni fine settimana, durante il quale si riducono i test processati, i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi, con 30 casi registrati in città.

Lo stop precauzionale alle dosi di AstraZeneca non blocca la campagna vaccinale nel salernitano. Dall'Asl giunge l'imperativo a non fermarsi, così da stamattina si va avanti con le fiale degli altri due vaccini disponibili: Pfizer e Moderna. Quest'ultimo, negli ultimi giorni, è già in fase di somministrazione al centro vaccinale comunale al teatro Augusteo di Salerno. Rinforzi, in ogni caso, sono in arrivo già da stamattina. Previsto, infatti, l'arrivo di 8mila dosi, di cui 4mila nell'Agro e altrettante nell'area sud (Polla e Vallo della Lucania). Da domani, intanto, i medici di famiglia potranno iniziare a inserire i dati dei pazienti rientranti nelle categorie fragili nella piattaforma regionale. Successivamente i pazienti saranno convocati presso i centri abilitati alla somministrazione delle dosi. I tempi delle vaccinazioni (sarà utilizzato il siero prodotto dalla Pfizer) saranno legati alla disponibilità dei vaccini. L'Asl, ad oggi, ha somministrato, complessivamente, oltre 75mila dosi di vaccino, di cui 20mila agli ultra 80enni e circa 12mila al personale scolastico. Se si calcolano gli oltre 20mila vaccini somministrati dal Ruggi, si arriva a contare oltre 100mila vaccinati, vale a dire il 10 per cento della popolazione dell'intera provincia.

Sono 299 i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi, di cui ad Altavilla Silentina 1, Angri 20, Baronissi 1, Battipaglia 11, Bellizzi 12, Bellosguardo 1, Buccino 4, Campagna 6, Capaccio Paestum 4, Casalbuono 1, Castel San Giorgio 6, Castiglione del Genovesi 3, Cicerale 1, Corbara 2, Eboli 19, Fisciano 2, Mercato San Severino 2, Montecorice 1, Nocera Inferiore 41, Nocera Superiore 42, Olevano sul Tusciano 1, Pagani 11, Palomonte 1, Pellezzano 2, Pontecagnano Faiano 10, Ravello 1, Roccadaspide 1, Roccapiemonte 5, Sala Consilina 1, Salerno 30, San Cipriano Picentino 6, San Mango Piemonte 3, San Marzano sul Sarno 2, San Valentino Torio 7, Sant'Egidio del Monte Albino 10, Sarno 6, Scafati 13, Serre 2, Siano 1, Sicignano degli Alburni 5, Vietri sul Mare 1.

Ultimo aggiornamento: 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA