Vaccino Covid nei villaggi turistici, la proposta degli albergatori del Cilento

Operatori turistici offrono gratuitamente le loro strutture per trasformarle temporaneamente in centri vaccinali Covid-19. Accade nel Golfo di Policastro, nel Salernitano. L'iniziativa, promossa dal distretto turistico Golfo di Policastro e Assoturismo Itr, coinvolge tutte le strutture alberghiere e ricettive di vario genere presenti sulla fascia costiera compresa tra Sapri e San Giovanni a Piro. Lo scopo è quello di reperire ulteriori locali, oltre a quelli già individuati dall'Asl Salerno, per velocizzare le operazioni di somministrazione del vaccino.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Focolaio Covid nella Badia di Cava: è morto padre Gennaro,... IL CONTAGIO Il sindaco di Paganipositivo al Covid-19 L'EVENTO Borsa Mediterranea Turismo Archeologicorinviata per Covid:...

«Vogliamo che il Golfo di Policastro - afferma il presidente del distretto turistico Golfo di Policastro Alessandro Cocorullo - diventi al più presto zona bianca perché già dall'estate questo territorio possa presentarsi come sicuro per i suoi abitanti e per quanti lo scelgono per le loro vacanze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA