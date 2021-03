Vaccino Covid, vigile urbano morto dopo la dose Pfizer: eseguita l'autopsia

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Michele Quintiero, il vigile urbano di Vibonati deceduto due ore dopo la somministrazione del vaccino Pfizer. L’esame autoptico è stato eseguito presso l’ospedale di Lagonegro dal dottor Giuseppe Consalvo, medico legale di Eboli, e dal dottor Antonio Perna, anatomopatologo di Napoli.

I due professionisti avranno il delicato compito di stabilire se il poliziotto di 62 anni, con gravi malattie pregresse, è deceduto per cause naturali oppure la dose di Pfizer è stata per lui letale oppure se ha influito negativamente sul suo precario quadro clinico. Un’inchiesta importante perché, anche se va avanti sotto tono, di fatto mette in discussione la sicurezza del vaccino prodotto dalla nota casa farmaceutica statunitense.

