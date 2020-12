E’ stata Angela Di Pizzo infermiera del pronto soccorso la prima operatrice sanitaria dell’ospedale San luca a ricevere il vaccino presso l’ospedale di Vallo della Lucania La somministrazione è avvenuta mattina intorno alle dieci. La vaccinazione di Angela ha dato inizio alla campagna vaccinale per il personale dell’ospedale di Vallo e Agropoli. “Sono emozionata - non ha nascosto tra le lacrime - è un momento importante per tutti noi operatori sanitari. È stato un anno difficile”.

