Un plebiscito che ha superato l’87% delle preferenze. Franco Alfieri può archiviare le elezioni 2024 a Capaccio Paestum con risultati più che soddisfacenti. I suoi competitor invece dovranno fare una seria riflessione sulla debacle. Le liste a supporto del riconfermato sindaco hanno conquistato complessivamente quindici seggi nel nuovo consiglio totalizzando 11mila 411 voti con 80 candidati. Un solo seggio in consiglio per Emanuele Sica. Resta fuori Carmine Caramante. Alfieri ha saputo conquistare l’elettorato della Città dei Templi con un programma incentrato sullo sviluppo economico, la valorizzazione del patrimonio culturale e il miglioramento delle infrastrutture locali. Il risultato bulgaro non lascia spazio a dubbi sulla popolarità e l’efficacia della sua amministrazione. Alfieri ha espresso profonda gratitudine ai suoi elettori, promettendo di continuare a lavorare con dedizione per il bene della comunità.

Dedicando la vittoria anche al compianto papà ha ribadito: «Questo straordinario risultato è un riconoscimento del nostro impegno e del nostro lavoro. Continueremo a lavorare insieme per un futuro migliore per Capaccio Paestum». A trainare la coalizione Alfieri è stata la lista Capaccio Paestum Democratica con 4.176 preferenze, seguita dalla lista Franco Alfieri sindaco con 2.537 voti. A seguire Capaccio Paestum Rinata (1.729), Concreta e Stabile (1.582) e Uniti per Capaccio Paestum (1.379).

Per il candidato sindaco Sica, la lista Libertà e Progresso ha raccolto 422 preferenze, quella di Fdi invece 416. L’unica lista a sostegno del candidato sindaco Caramante, Città Libera, ne ha registrati 503. Il consiglio comunale sarà così composto: sei seggi vanno a Capaccio Paestum Democratica con Antonio Di Filippo (843 voti), Antonella Di Filippo (798), Angelo Quaglia (777), Gianmarco Scariati (527), Luca Sabatella (414), Giuliano Maria Rosaria (390). Tre seggi a Franco Alfieri Sindaco: Mariarosaria Picariello, la più votata (1140 voti), Giovanni Cirone (511) e Antonio Scariati (447). Due consiglieri per Capaccio Paestum Rinata: Pasquale Accarino (386) e Antonio Agresti (349), per Concreta e Stabile: Antonio Mastrandrea (501), Gianfranco Masiello (398); Uniti per Capaccio: Igor Ciliberti (298), Angelo Merola (241). A comporre la minoranza il solo Emanuele Sica. Con la nomina della giunta ulteriori consiglieri potrebbero subentrare agli assessori. Risultato non proprio lusinghiero per Fratelli d’Italia: primo partito alle europee a Capaccio Paestum, ultimo alle amministrative.

«Ci aspettavamo un risultato più lusinghiero - il primo commento del candidato sindaco Emanuele Sica - abbiamo fatto una campagna elettorale impegnativa. Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno sostenuto in questa difficile sfida».