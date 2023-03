Salerno, l'ex ministro Spini: «il decreto Calderoli sulle autonomie è pericoloso»

Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia «è pericoloso perché rischia di aggirare di fatto i cosiddetti Livelli Essenziali di Prestazioni, prevedendo un trasferimento di competenze senza che questi livelli siano stati definiti e finanziati. È questa invece una priorità precisa se si vuole mantenere l'unitarietà della nazione. Così è da rifiutare nettamente l'attribuzione alle regioni dell'istruzione, competenza esclusiva dello stato, o di nuove competenze in una materia concorrente come la sanità». Così l'ex ministro Valdo Spini, a Salerno per un confronto su Pnrr e autonomia promosso dal Partito socialista. «Il combinato disposto dell'esito delle due partite, il Pnrr e l'autonomia differenziata deciderà delle sorti del Mezzogiorno d'Italia nei prossimi decenni. Sbaglia chi nel Nord si disinteressa di questo esito, perché solo un pieno coinvolgimento delle regioni meridionali nella crescita della nostra nazione ci può veramente portare a livello europeo», ha ammonito Spini secondo il quale «le risorse del Pnrr, che prevedono una riserva del 40% a favore del Mezzogiorno, vanno utilizzate in una logica di progetto con degli obiettivi unitari».

Sulla stipula delle intese per l'autonomia differenziata «c'è il rischio di un mancato protagonismo del Parlamento: perciò - ricorda Spini - ho firmato il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare predisposto da Massimo Villone e dal coordinamento per la democrazia costituzionale, per la parziale modifica del titolo V (che era stato riformato in modo incongruo dal centro-sinistra). Il regolamento del senato prevede che questo disegno di legge, ove raggiungesse le firme prescritte, dovrebbe essere obbligatoriamente discusso in Senato e quindi imporrebbe un ruolo del Parlamento»