Tra poco meno di una settimana scadrà il termine per la presentazione delle liste in vista dell’appuntamento elettorale di giugno e nei comuni cilentani c’è gran fermento. Grande attenzione sta suscitando a Cuccaro Vetere la candidatura a sindaco di Simone Valiante, che potrebbe ripartire da dove ha iniziato oltre venti anni fa. L’ex parlamentare ha pubblicato sulla sua pagina di Facebook il logo «Territorio è Libertà». Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, questo gesto sembra indicare chiaramente le sue intenzioni. Quella di Valiante dovrebbe essere l’unica lista in campo, con la candidatura al Consiglio del sindaco uscente Aldo Luongo che ha amministrato negli ultimi quindici anni e parte dell’amministrazione uscente con il consigliere Mariagrazia Libardi.

I NOMI

Altra candidatura in primo piano quella di dell’avvocato Marcello Feola, pronto a guidare il Comune di Campora. Feola, già assessore provinciale ai lavori pubblici e commissario del Parco del Cilento, metterà a disposizione di Campora e del territorio cilentano la sua lunga esperienza politica ed amministrativa. Sfiderà la lista dell’amministrazione uscente, che potrebbe essere guidata non dal primo cittadino Antonio Morrone ma dal suo vice Gianni Feola. Ad Ascea già chiusa la lista dell’amministrazione uscente con candidato a sindaco il vice sindaco Stefano Sansone, al suo fianco ci sarà, candidato al Consiglio, il sindaco Pietro D’Angiolillo. Altri due i candidati a sindaco, Pasquale D’Angiolillo, che torna all’impegno amministrativo dopo venti anni, e Mario Rizzo, ex sindaco pronto a candidarsi a primo cittadino, sostenuto anche da Egidio Criscuolo, attuale capogruppo dell’opposizione. A Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, con il suo «Progetto Comune», sfida Anna Maria Cerbone, moglie del sindaco Eros Lamaida, scesa in campo con la lista «Castelnuovo Cilento nel Cuore». A Futani, dopo due mandati, non si candiderà il primo cittadino Aniello Caputo. Due le liste che dovrebbero essere presentate con la sfida tra Trivelli, avvocato, al suo esordio nel mondo politico, e Filippo Tambasco, operatore sanitario all’ospedale San Luca e consigliere comunale uscente. A Gioi Cilento è certa solo la candidatura del sindaco Maria Teresa Scarpa ma non si escludono sorprese. Stessa situazione a Montano Antilia, dove è certa la lista del primo cittadino Luciano Trivelli. Ma in questi giorni si stanno tenendo diversi incontri per chiudere una seconda lista che dovrebbe essere guidata dall’avvocato Domenico Del Gaudio. Unica lista in campo ad Omignano guidata dal sindaco uscente Raffaele Mondelli. A Salento, oltre alla sfida già vista cinque anni fa tra il sindaco Gabriele De Marco e Flora Santoro, capogruppo di opposizione, entrambi avvocati, c’è una terza lista guidata da Michele Santoro, cardiologo all’ospedale San Luca. A Rofrano dopo dieci anni si ricandida l’ex sindaco Giuseppe Viterale, che sfida l’uscente Nicola Cammarano, pronto al terzo mandato.

Si sta ancora lavorando a Valle dell’Angelo, il comune più piccolo del Cilento, 400 votanti, dove in questi giorni l’attuale schieramento di maggioranza chiuderà il cerchio sulla lista da presentare e sul nome del candidato sindaco, che quasi certamente sarà l’uscente Salvatore Iannuzzi, presidente della comunità del Parco. A Laureana Cilento si ripropone la sfida di cinque anni fa tra il sindaco Angelo Serra e Raffaele Marciano. Lista unica, salvo novità, a Torchiara, guidata dal sindaco Pasquale Farro. A Perdifumo, Comune commissariato, è pronta la candidatura dell’ex sindaco Vincenzo Paolillo. A San Mauro Cilento ha deciso di non ricandidarsi il sindaco Giuseppe Cilento: la maggioranza dovrebbe puntare su un altro nome mentre una seconda lista dovrebbe vedere il ritorno dell’ex sindaco Carlo Pisacane. A Torre Orsaia a sfidare l’uscente Pietro Vicino ci sarà la lista guidata di Enzo Risoli.