Vallo, i 100 anni di nonna Rosa al tempo del Covid

Rosa Cortazzo di Vallo della Lucania ha festeggiato oggi 100 anni. Una festa limitata ai figli e ai nipoti per l’emergenza coronavirus ma non sono mancati gli auguri dell’amministrazione comunale di Vallo con il Sindaco Antonio Aloia e l’assessore Mario Fariello. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. 7 figli, 17 nipoti e 13 pronipoti nonna Rosa è ancora oggi il faro della famiglia. Ha voluto tagliare da sola la prima fetta della torta dopo aver spento le candeline. Festa grande rimandata ma intanto oggi non è mancato il Brindisi con i d’artificio fuochi.

