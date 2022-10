Vallo, 4 arresti in un'organizzazione che gestiva l'immigrazione clandestina

Un'ordinanza cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania nei confronti di quattro persone, tre uomini e una donna, indagate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia di cittadine moldave impiegate come badanti.

Uno dei destinatari dell'ordinanza è indagato per il reato di estorsione commessa nei confronti di una delle vittime. L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione distrettuale antimafia salernitana, che ha coordinato le indagini.