Vallo, svuota i conti correnti della zia disabile per anni: rubati 240mila euro

In meno di 10 anni ha svuotato i conti correnti della zia diversamente abile, sui quali aveva la delega ad operare, con prelievi e bonifici a proprio favore. I finanzieri del Comando provinciale di Salerno, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni per circa 240mila euro nei confronti di F.M., 59 anni, salernitano, amministratore di sostegno della donna, indagato per peculato.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Clochard chiede l'elemosina, feritoda un gruppo di ragazzi a... L'EPIDEMIA Covid in Irpinia, altri due morti:66enne di Altavilla e 78enne di... SALERNO Vaccinazioni recordl’Asl con 182mila dosiè prima in... L'INQUINAMENTO Melma nera a S. Teresa, la procuraindaga sullo scarico di...

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dai nipoti della signora che, poco dopo la sua morte, hanno appreso che l'eredità lasciata era pressoché nulla. La circostanza è parsa subito anomala, considerate le disponibilità finanziarie della zia e del suo modesto tenore di vita. I sospetti si sono subito concentrati sul cugino, che nel 2010 era stato nominato amministratore di sostegno della donna e da allora curava anche la gestione di tutti i suoi averi.