È iniziato il conto alla rovescia per i punti nascita degli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri. Il prossimo 31 dicembre il decreto Balduzzi, con un colpo di spugna, cancellerà la possibilità di partorire in entrambi i nosocomi, perché i parti sono inferiori ai quattrocento l'anno richiesti dalla legge. Dal comune di Vibonati arriva la proposta per aggirare l'ostacolo e garantire il mantenimento dei due reparti di maternità. Secondo il sindaco Manuel Borrelli la questione può essere risolta attraverso le aree funzionali omogenee integrate sul modello della regione Umbria, in questo modo si consentirebbe ai reparti di rispettare tutti gli standard di qualità: tecnologia, strutturali e anche organizzativi.

APPROFONDIMENTI Salerno, pronto soccorso sguarniti: arrivano i medici a gettone Salerno, la maggioranza di Napoli si sgretola sui parcheggi Russo

«Questo accorgimento introdotto nel 2016 in Umbria, attraverso un apposito decreto ministeriale - spiega - ha consentito a tutti i professionisti di ruotare all'interno della stessa struttura di ostetricia e ginecologia al fine di acquisire maggiore esperienze e manualità e garantire i criteri di qualità e sicurezza richiesti nel percorso nascita e superare definitivamente il tetto dei 400 parti l'anno attraverso la costituzione di un unico reparto con due o tre sedi dislocate sul territorio».La proposta è in attesa di una risposta da parte di Regione, Asl e Provincia, ai quali il sindaco l'ha inoltrata.